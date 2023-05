Der erste Hoffnungsschimmer im US-Schuldenstreit hat am Donnerstag auch für einen Befreiungsschlag am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Nach rund zwei Wochen der Lethargie und mehrfach misslungenen Anläufen gelang dem Dax an "Christi Himmelfahrt" der Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 16 000 Zählern. Zugleich kletterte der deutsche Leitindex auf ein Hoch seit Anfang 2022. Am Nachmittag notierte das Börsenbarometer dann noch mit 1,48 Prozent im Plus bei 16 187,32 Punkten. Das bisherige Rekordhoch bei gut 16 290 Punkten ist damit in Sichtweite.

18.05.2023 15:09