Papiere von Internethändlern verbuchten am Donnerstag im Sog von Übernahmeplänen im Sektor hohe Kursgewinne. So will sich der österreichische Möbelriese XXXLutz den Online-Anbieter Home24 einverleiben. Home24 verteuerten sich daraufhin um 125 Prozent und zogen auch Westwing um ein Fünftel nach oben. Im Dax lagen Zalando mit einem Plus von mehr als vier Prozent vorne. About You gewannen im SDax der geringer kapitalisierten Unternehmen gut zehn Prozent.