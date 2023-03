Vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag hat der Dax seine anfänglichen Gewinne eingedämmt. Das Rettungspaket für die angeschlagene Credit Suisse beruhigte zunächst die Nerven der Investoren, vor den Aussagen der Notenbank hielten jedoch dann viele Anleger lieber die Füsse still. Gegen Mittag lag der deutsche Leitindex noch mit 0,73 Prozent im Plus bei 14 842,50 Punkten, nachdem er am Morgen die psychologisch wichtige Marke von 15 000 Zählern knapp verpasst hatte.

16.03.2023 12:10