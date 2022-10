Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets rechnet vor dem Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch sowie den US-Inflationsdaten ebenfalls eher mit Zurückhaltung. Anleger befürchteten im November eine weitere Leitzinsanhebung der Fed um 0,75 Prozentpunkte. Dies lastet auch auf den US-Märkten: Am Montag war es vor allem an der Technologiebörse Nasdaq deutlich bergab gegangen, und derzeit zeichnen sich weitere Verluste ab.