Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht reduziert der Dax am Freitag seinen bisherigen Wochenverlust. Am Markt wurde die Erholung vor allem auf starke Zahlen von Apple zurückgeführt, die am Vorabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht worden waren. Mit den höher erwarteten Aktien des iPhone-Herstellers erholen sich auch die Indikationen für die US-Indizes etwas.

05.05.2023 11:53