Bei Grand City Properties kam dagegen der Verzicht auf eine Dividende nicht gut bei den Anlegern an. Die Papiere rutschten als SDax -Schlusslicht auf ein Tief seit Februar 2014, zuletzt betrug das Minus knapp neun Prozent. Noch etwas mehr verbilligten sich in diesem Sog die Anteile am Mutterkonzern Aroundtown . TAG Immobilien verloren zudem nach einem vorsichtigen Ausblick knapp fünf Prozent. Am Dax-Ende ging es für Vonovia um 3,7 Prozent bergab - eine Dividendenkürzung wird auch bei Europas grösstem Vermieter diskutiert, der seine Zahlen an diesem Freitag vorlegt.