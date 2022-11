Der Dax hat am Dienstag vor wichtigen politischen Weichenstellungen in den USA seine Vortagesgewinne etwas ausgebaut. Mit plus 0,36 Prozent auf 13 582,49 Punkte bewegte er sich am Nachmittag in Richtung der viel beachteten und aktuell bei 13 618 Punkten verlaufenden 200-Tage-Linie. Ein Überklettern dieses Widerstands könnte weiteres Kurspotenzial freisetzen.

08.11.2022 14:26