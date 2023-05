Am Nachmittag stieg der deutsche Leitindex um 0,41 Prozent auf 15 900,61 Punkte, womit die Wochenbilanz nach vier freundlichen Wochen trotzdem leicht negativ wäre. Der MDax gewann am Freitagnachmittag 0,29 Prozent auf 27 327,61 Zähler. Europaweit wurden an den Börsen ebenfalls Gewinne verzeichnet.