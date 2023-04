"Die Wirtschaft liegt nicht am Boden, sie macht allerdings auch keinerlei Freudensprünge", kommentierte Marktexperte Daniel Saurenz von Feingold Research die Daten. Deutschland könne Europa gegenwärtig nicht mitziehen und diese Botschaft dringe auch langsam am Aktienmarkt durch. Die Reaktionen auf jüngste Unternehmensdaten zeigten zudem, dass Kurssprünge selbst bei guten Nachrichten seltener würden. So endeten schliesslich gute Phasen am Markt, so Saurenz mit Blick auf den Stand im Dax bei fast 16 000 Punkten.