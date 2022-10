"Nach den kleinen Hoffnungszeichen zu Beginn der Woche ist der Markt wieder in seinem derzeit leider normalen Fahrwasser angekommen", schrieben am Morgen die Experten des Bankhauses Metzler. "Da die Konjunkturagenda heute beiderseits des Atlantiks so gut wie leer ist, können die Anleger einmal mehr reflektieren und bereits über die Ausrichtung für die neue Handelswoche nachdenken." Dann wartet neben der Berichtssaison der nächste Zinsentscheid der EZB am Donnerstag als grosses Highlight auf die Anleger.