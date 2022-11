Die jüngste Kursrally am deutschen Aktienmarkt erhält am Mittwoch einen Dämpfer. Der Dax fiel am Nachmittag um 0,68 Prozent auf 14 280,50 Punkte. Nach Kursgewinnen von mehr als einem Fünftel seit dem Jahrestief Ende September hatten Börsianer zuletzt schon vor einer Überhitzung am Aktienmarkt gewarnt.

16.11.2022 15:03