Der Euro wurde am Nachmittag mit 1,0912 US-Dollar gehandelt und damit deutlich höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstag auf 1,0915 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,14 Prozent am Donnerstag auf 2,26 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,68 Prozent auf 126,18 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,66 Prozent auf 136,37 Punkte./ck/jha/