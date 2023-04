In den USA hatte der oftmals den Takt vorgebende Wall-Street-Index Dow Jones Industrial am Vortag nach vier freundlichen Handelstagen in Folge kaum verändert geschlossen und wird am Donnerstag erneut mit moderaten Gewinnen erwartet. Aus China kamen am Morgen starke Exportdaten. Im Fokus bleibt aber vor allem die Geldpolitik der Notenbanken, weshalb im Handelsverlauf weitere Wirtschaftsdaten aus den USA Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürften.