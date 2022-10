Börsianer sehen die Märkte nach einer mehrtägigen rasanten Erholung, die den Dax binnen weniger Handelstage von 12 000 Punkten bis in die Nähe der 13 000-Punkte-Marke geführt hatte, nun in einer Findungsphase. In dieser werde es sich entscheiden, ob daraus mehr wird als nur eine "Bärenmarkt-Rally", also eine schwungvolle, aber nur vorübergehende Erholung in einem zuvor tief gefallenen Markt.