Unter den Einzelwerten am deutschen Markt rückten unter anderem Aixtron in den Blick mit plus 2,5 Prozent. Die Aktien profitiert laut Händlern davon, dass der niederländische Hersteller von Produktionsanlagen für die Halbleiterindustrie ASM International seine Umsatzerwartung für das vierte Quartal angehoben und die Analystenschätzungen übertroffen hat.