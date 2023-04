Gestützt von kräftigen Gewinnen an den US-Aktienmärkten hat der Dax am Freitagmorgen erneut die Hürde von 15 800 Punkten übersprungen. Dann bröckelte das Plus allerdings wieder etwas ab. Frisch aufgekeimte Hoffnungen auf eine Pause im Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank Fed hatten am Vortag die Kurse jenseits des Atlantiks befeuert.

14.04.2023 11:40