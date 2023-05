Die Unsicherheit wegen des drohenden Zahlungsausfalls der USA hindert auch am Mittwoch den Dax am Sprung über die runde Marke von 16 000 Punkten. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,38 Prozent höher auf 15 957,94 Punkten. Seit knapp zwei Wochen kommt er in Sichtweite des Jahreshochs von 16 011 Punkten nicht wirklich vom Fleck.

17.05.2023 14:32