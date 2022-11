Schwache Vorgaben aus Übersee haben dem deutschen Aktienmarkt am Montag Verluste eingebrockt. An den Börsen in China und Hongkong ging es angesichts massiver Proteste der Bevölkerung gegen die strikten Massnahmen der Null-Covid-Politik der politischen Führung abwärts. Zudem zeichnet sich in den USA ein schwacher Handelsauftakt ab.

28.11.2022 14:55