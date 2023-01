Unter den Einzelwerten legten an der Dax-Spitze die Aktien von Zalando um 2,5 Prozent zu. Hugo Boss stiegen im MDax um 1,0 Prozent. Am Markt wurde auf starke Umsatzzahlen der britischen Next Group zur Weihnachtszeit verwiesen. Boss dürften zudem von Aktienkäufen des Vorstandschefs, Daniel Grieder, im Umfang von etwas mehr als einer Million Euro profitieren.