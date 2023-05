Allerdings spricht die derzeitige "Bewegungsarmut" im Dax dagegen. So schwankte das deutsche Börsenbarometer während der vergangenen vier Wochen gerade einmal in einer Spanne von rund 400 Punkten oder etwas mehr als zwei Prozent. Zugleich fehlt es an positiven Nachrichten, um mehr Käufer anzulocken und den Dax aus seiner Lethargie zu reissen. Nachdem die Notenbank-Entscheidungen gefallen sind und eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Fed laut Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets, wahrscheinlich ist, warte der Markt auf die Verbraucherpreisdaten am Mittwoch. Ausserdem stehe der politische Machtkampf in Washington um die Erhöhung der US-Schuldenobergrenze verstärkt im Blick.