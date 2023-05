Nach zähem Ringen hat es der deutsche Aktienindex Dax am Freitag auf ein Rekordhoch geschafft. Die Aussicht auf eine Lösung im US-Schuldenstreit hatte die Kurse schon am Vortag befeuert und tut dies weiterhin. Am frühen Nachmittag liess das Börsenbarometer die alte Bestmarke vom November 2021 kurz und auch nur knapp hinter sich. Mit gut 16 293 Zählern übertraf der Index das alte Hoch um gerade einmal dreieinhalb Punkte. Zuletzt lag der Dax mit 0,73 Prozent im Plus bei 16 281 Zählern.

19.05.2023 14:46