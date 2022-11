In einer überwiegend trägen Sitzung am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Freitag kaum vom Fleck bewegt. Weil in den USA einen Tag nach dem Thanksgiving-Fest verkürzt gehandelt wird, fehlten die wichtigen Impulse aus Übersee. Der deutsche Leitindex konnte die am Vortag erreichte Marke von 14 500 Punkten zwar halten und sein Hoch seit Juni zeitweise noch etwas ausbauen, am Nachmittag fiel das Börsenbarometer aber um 0,17 Prozent auf 14 515,10 Punkte zurück.

25.11.2022 15:07