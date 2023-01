Der Softwareanbieter Teamviewer schnitt im vierten Quartal mit seinen in Rechnung gestellten Umsätzen und dem operativen Ergebnis besser als erwartet ab. Kommentare über zusätzliche Investitionen in Forschung & Entwicklung aber könnten die Margenprognose für 2023 gefährden, schrieb Analyst Toby Ogg von der US-Bank JPMorgan. Die Papiere waren im Handelsverlauf um mehr als sieben Prozent in die Höhe geschnellt, bevor der Schwung deutlich nachliess. Zuletzt stand noch ein Plus von knapp zwei Prozent zu Buche.