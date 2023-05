FRANKFURT (awp international) - Die Unsicherheit wegen des drohenden Zahlungsausfalls der USA lässt am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt nach wie vor keine grösseren Kursbewegungen der Indizes zu. Der Dax stand am frühen Nachmittag 0,37 Prozent höher auf 15 956,89 Punkten. Seit knapp zwei Wochen kommt er in Sichtweite des Jahreshochs von 16 011 Punkten nicht wirklich vom Fleck.