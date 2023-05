Die Kaufbereitschaft am deutschen Aktienmarkt hat sich auch am Montag in Grenzen gehalten. Angesichts des Schuldenstreits in den USA und einer Vielzahl ambivalenter Unternehmensnachrichten schaffte der Dax gegen Mittag nur ein Plus von 0,19 Prozent auf 15 944,52 Punkte. Damit bewegt sich der Leitindex auf einem vergleichsweise hohen Niveau weiter in der Spanne der vergangenen Wochen - auch wegen eines Jahresgewinns von bis zu 15 Prozent fehlen aktuell die Impulse für einen weiteren Anstieg.

15.05.2023 12:02