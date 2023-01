Die Aktien von About You büssten ihre in den ersten Tagen des neuen Börsenjahres erzielten Kursgewinne fast komplett ein. Die Papiere des Online-Modehändlers, die im Dezember aus dem Nebenwerteindex SDax abgestiegen waren, knickten um fast 17 Prozent ein. About You kämpft aktuell mit dem schwierigen inflationsgeprägten Marktumfeld und einer schwachen Konsumstimmung. Die Hanseaten konnten zwar auch in ihrem dritten Geschäftsquartal weiter wachsen, rutschten aber im Vergleich zum Vorjahr tiefer in die roten Zahlen./la/jha/