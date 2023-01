Bewegungsarm hat sich der Dax am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Vor den Zinsentscheiden, die in der kommenden Woche von den grossen Notenbanken anstehen, blieb der deutsche Leitindex nach seiner rasanten Erholung zu Jahresbeginn in seiner Seitwärtsphase der vergangenen Tage. Am Ende kam er auf ein knappes Plus von 0,11 Prozent auf 15 150,03 Punkte. In der zweiten deutschen Börsenliga waren die Kursgewinne grösser: Der MDax zog um 0,99 Prozent auf 29 075,86 Zähler an.

27.01.2023 18:08