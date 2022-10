Am deutschen Aktienmarkt haben am Dienstag die wichtigsten Kursbarometer mit deutlichen Gewinnen an den bereits schwungvollen Oktober-Beginn angeknüpft. Dabei blieb auch am zweiten Tag der Handelswoche die Hoffnung auf eine weniger harte Geldpolitik der Notenbanken der wichtigste Kurstreiber. Der deutsche Leitindex Dax stand am Nachmittag 2,82 Prozent höher bei 12 553,86 Zählern. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen zog um 2,46 Prozent auf 23 228,11 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann mit plus 3,3 Prozent noch stärker.

04.10.2022 15:07