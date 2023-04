Am Dax-Ende sackten die Aktien des Arzneimittel- und Spezialchemieherstellers Merck KGaA nach schlechten Nachrichten um 6,9 Prozent auf 161,40 Euro ab. Damit knüpften sie an den schwachen Vortag an und waren so günstig zu haben wie zuletzt im Oktober. Die US-Arzneimittelbehörde FDA setzte die Aufnahme neuer Patienten für eine Therapie mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib im Rahmen der abschliessenden klinischen Prüfung des Medikaments aus. Anlass ist ein Verdacht auf Leberschädigung.