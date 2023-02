Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag nach der Bekanntgabe der US-Inflationsdaten nur kurzzeitig hin und her gezuckt und seine freundliche Tendenz letztlich weitgehend gehalten. Der Dax notierte am Nachmittag 0,29 Prozent im Plus bei 15 441,32 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Werte sank um 0,09 Prozent auf 28 482,97 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,4 Prozent.

14.02.2023 15:02