Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag nach den Gewinnen aus der vergangenen Woche weiter nach oben gegangen. Der Dax erklomm ein neues Hoch seit Mitte September und stieg in Richtung 13 000 Punkte. Auftrieb kam von der ungebrochen guten Stimmung an den US-Börsen, denn zum Handelsstart an der Wall Street werden weitere Gewinne erwartet. Zudem sorgte der kräftig gefallene Gaspreis hierzulandee für Erleichterung.

24.10.2022 14:46