Vor den mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreisen hat sich der Dax am Donnerstag wenig bewegt. Nach einem Rutsch um ein halbes Prozent im frühen Handel konnte der deutsche Leitindex die Marke von 13 600 Punkte halten und lag am Mittag leicht im Minus bei 13 648 Punkten. Damit hat er genau an seiner 200-Tage-Linie wieder nach oben abgedreht, die er am Dienstag erstmals seit Januar wieder überwunden hatte. Sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend.

10.11.2022 12:04