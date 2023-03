Auch die Jahresprognose des Windkraftanlagenherstellers Nordex konnte die Anleger nicht überzeugen, die Papiere gaben nach einem deutlichen Vortagesplus nun um 3,8 Prozent nach. Der Windkraftanlagen-Hersteller kann auch in diesem Jahr einen operativen Verlust nicht ausschliessen, da eine positive operative Marge nicht garantiert werden kann. Am Markt wurde zuletzt eindeutig mit einem positiven Betriebsergebnis gerechnet. Um Vertrauen am Markt herzustellen, müsse Nordex in diesem Jahr liefern, sagte ein Händler. Generell spreche die breite Zielspanne aber nicht gerade für "grosse Überzeugung".