Im Technologiesektor, der am Vortag in New York die Rally dominierte, dämpften am Freitag ausserdem enttäuschende Quartalszahlen von Apple , Amazon und Alphabet die Stimmung. "Waren die Anleger nach den starken Zahlen der Facebook-Mutter Meta in ihrer Euphorie kaum zu bremsen, wurden sie von der bitteren Realität, einer Kombination aus schwächerer Nachfrage, steigenden Kosten und einem daraus resultierenden Sparzwang bei den einst hochgeflogenen Big Techs wieder eingeholt", sagte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.