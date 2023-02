Der MDax der mittelgrossen Unternehmen sank am Freitag um 0,78 Prozent auf 28 801,70 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,81 Prozent auf 4262,57 Punkte nach unten. In New York zeichnen sich nach dem schwachen Donnerstag weitere Verluste ab.