An den US-Börsen haben die jüngsten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Dienstag zuletzt für gute Stimmung gesorgt. Nach heftigen Schwankungen notierten die wichtigsten Aktien-Indizes teils deutlich im Plus. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,46 Prozent auf 34 048,23 Punkte zu und der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,76 Prozent an.

07.02.2023 21:29