Am deutschen Anleihemarkt hält der Zinsauftrieb an. Am Montag stieg die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen mit 2,58 Prozent auf den höchsten Stand seit 2011. In der kürzeren Laufzeit von zwei Jahren rentierten die Papiere mit mehr als drei Prozent und damit so hoch wie letztmalig im Jahr 2008. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im Gegenzug um 0,28 Prozent auf 133,74 Punkte.

27.02.2023 12:51