Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung und Inflationsdaten haben am Mittwoch die Anleger am New Yorker Aktienmarkt verunsichert. Hatte das Fed-Protokoll die Kurse zunächst gestützt, gerieten sie anschliessend wieder unter Druck. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab seine Gewinne bei einem Plus von zuletzt nur noch 0,05 Prozent auf 33 703,28 Punkte nahezu vollständig ab . Der technologielastige Nasdaq 100 drehte wieder deutlicher ins Minus mit 0,55 Prozent auf 12 892,51 Punkten. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,17 Prozent auf 4102,13 Punkte abwärts.

12.04.2023 20:55