ASIEN: - HANG SENG NIKKEI 225 IM MINUS, CSI 300 IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag grösstenteils nachgegeben. So fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel rund zweieinhalb Prozent und büsste damit einen Teil seiner Gewinne der vergangenen Woche wieder ein. Am Montag hatte der Aktienhandel in Tokio wegen eines Feiertags geruht. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor der dortige Leitindex Hang Seng zuletzt mehr als zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit 2011. In Shanghai konnte sich der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen etwas von den deutlichen Verlusten vom Wochenauftakt erholen. Am Montag war der Index mehr als zwei Prozent auf den tiefsten Stand seit April 2020 gefallen.