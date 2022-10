bis 23.45 Uhr: - Intel senkt bei Mobileye-Börsengang Erlöserwartung drastisch, WSJ - Daimler Truck will im US-Busgeschäft kräftig wachsen, Gespräch mit Nordamerikachef Thomas Rohde, HB - Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank will im Zuge der strategischen Neuausrichtung ihren Kern stärken und im Gegenzug überschüssigen Ballast abwerfen, Gespräch mit Institutschef Matthias Schellenberg, BöZ - EU erwägt Übernahme der Kosten für Starlink in der Ukraine, FT - Weniger Führungsebenen sorgen nicht automatisch für mehr Schnelligkeit und Innovationen. Es braucht klare Ziele und ein kluges Organisationsdesign, Gastbeitrag von Markus Reitzig, Professor für strategisches Management an der Universität Wien, HB - Im Konzert der europäischen und internationalen Regulierer für ESG-Reporting spricht sich der deutsche Standardsetzer für global einheitliche Vorgaben in der Nachhaltigkeitsberichterstattung aus, Gespräch mit DRSC-Präsident Georg Lanfermann, BöZ - Vielfalt erhöht die Motivation der Beschäftigten, Gastbeitrag von Nicolas von Rosty, Deutschland-Chef der Personalberatung Heidrick & Struggles, BöZ - "Die Zeiten für Value sind günstig", Gespräch mit Templeton Growth Funds-Manager Peter Moeschter, BöZ - Investoren müssen sich neuer Anlagewelt anpassen, Gastbeitrag von Thomas Meier, Portfoliomanager bei Mainfirst Asset Management, BöZ - "Die Gaspreisbremse reicht für soziale Einrichtungen nicht", Gespräch mit Kommissionsmitglied Eva Maria Welskop-Deffaa, FAZ - Aussenministerin Annalena Baerbock hat sich für den Fall iranischer Drohnenlieferungen an Russland für weitere Sanktionen gegen die Islamische Republik ausgesprochen, Gespräch, ZDF - Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht EU nicht gut gerüstet für illegale Migrationsströme, Gespräch, Bild - Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat dafür geworben, der Entscheidung des Kanzlers im Atomstreit zu folgen, Gespräch, ARD - Die britische Premierministerin Liz Truss hat sich erstmals für die durch ihre Wirtschaftspolitik ausgelösten Turbulenzen entschuldigt, Gespräch, BBC