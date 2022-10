DEUTSCHLAND: - IM PLUS ERWARTET - Der Dax wird sich am Mittwoch zum Handelsstart wohl einen Grossteil der tags zuvor abgeschmolzenen Gewinne zurückholen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,9 Prozent höher auf 12 879 Punkte. Damit zeichnet sich ein weiterer Versuch ab, die 50-Tage-Linie bei aktuell 12 852 Punkten zu überwinden. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Tags zuvor war der Dax mit der US-Eröffnung bereits bis auf 12 931 Punkte geklettert, bevor er im Einklang mit der Wall Street nach unten abdrehte. Zuvor hatte sich der Dax seit dem Tief am Donnerstag bei 12 000 Punkten in vier Tagen immerhin um fast acht Prozent erholt.