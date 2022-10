ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Freitag in unterschiedliche Richtungen bewegt - wobei sich die Ausschläge in Grenzen hielten. In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 am Freitag leicht nach und steuert damit auf ein minimales Wochenminus zu. Auch in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zum Wochenabschluss etwas nach unten. Der dortige, technologielastige Leitindex Hang Seng gab zuletzt rund 0,4 Prozent nach - seit vergangenem Freitag ist das ein Minus von rund zwei Prozent. Nur etwas besser sah es am Freitag in Shanghai aus. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen der Festlandbörsen, hielt sich zuletzt stabil. Auf Wochensicht gab der CSI 300 bislang ebenfalls rund zwei Prozent nach.