- Facebook-Konzern Meta plant Stellenabbau, New York Times (NYT) und WSJ - CDU-Chef Friedrich Merz will sich im Bürgergeld-Streit ein Stück auf Ampel zubewegen, ARD-Tagesthemen - Elektronische Patientenakte: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bringt Opt-Out-Verfahren auf den Weg, HB - Alibaba, Biren Technology und einige andere chinesische Chipdesigner reduzieren Verarbeitungsgeschwindigkeiten ihrer Halbleiterprodukte, um die im letzten Monat angekündigten US-Sanktionen zu umgehen, FT - Der Onlinehändler Buero.de hat sein Übernahmeangebot für Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ausgeweitet und will 47 Galeria-Filialen in Mittelzentren übernehmen, Bild - Bündnis fordert weitreichendes Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Der von der Apotheken- und Drogeriemarktkette Walgreens Boots unterstützte Gesundheitsdienstleister VillageMD steht vor dem Zusammenschluss mit Summit Health. Krankenversicherer Cigna steht vor einer Investition in das mit neun Milliarden Dollar bewertete Unternehmen, WSJ - "Wir kaufen keine Kunden", Gespräch mit Thomas Kurian, Chef der Google Cloudsparte, über Pläne in Brandenburg, den Strombedarf von Rechenzentren und das Aufholen zu Amazon und Microsoft, FAZ - Die Europäische Kommission hat der ukrainischen Zielsetzung, bis Ende 2024 den EU-Beitrittsprozess abgeschlossen zu haben, eine Absage erteilt, Gespräch mit Erweiterungskommissar Oliver Varhely, Welt - NRW-Konzerne bei Corona weiterhin vorsichtig. Telekom verzichtet auf Weihnachtsfeier. Lunchpakete statt Kantine, Rheinische Post - Die katarische Regierung hat sich verärgert über Kritik aus der Bundesregierung gezeigt, Gespräch mit Aussenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, FAZ - Die Unionsfraktion hat Bundesfinanzminister Christian Lindner einen widersprüchlichen Umgang mit der Schuldenbremse vorgeworfen, Gespräch mit dem Parlamentarischen Geschäftsführer von CDU/CSU, Thorsten Frei (CDU), Rheinische Post - Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire verlangt eine entschlossene Antwort der EU auf US-Subventionen, Gespräch, HB und drei weitere europäische Zeitungen - "Biden könnte praktisch handlungsunfähig werden", Gespräch mit dem Chef der Atlantikbrücke, Sigmar Gabriel (SPD), über die möglichen aussenpolitischen Folgen der US-Zwischenwahlen und die künftige Chinapolitik der USA, HB - Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich im November offenbar erstmals wieder leicht verbessert, HB - Strompreise mit Subventionen für Gaskraftwerke senken. Die von der EU-Kommission geplante Übergewinnsteuer schafft keine Planungssicherheit, Gastbeitrag von Eckhard Höffner, Rechtsanwalt und Wirtschaftshistoriker in München und Hermann Schubert, Professor für Volkswirtschaftslehre an der International School of Management in München, FAZ

