- Doppelte Gaspreisbremse kostet die Steuerzahler von Dezember bis Februar 2023 rund 14 Milliarden Euro, Welt - Wirtschaft in Georgien, Aserbaidschan und Kasachstan profitiert vom russischen Massenexodus, Welt - Disney darf seinen Blockbuster Avatar ab dem 16. Dezember auch in China zeigen, WSJ - Gründer der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, entschuldigt sich in einem persönlichen Brief für eigene Fehleinschätzungen, FT - Bahn-Logistik-Tochter Schenker: Finanzvorstand Oliver Seidl stellt erneut Rekordergebnis in Aussicht, Interview BöZ - DWS vor Abschluss von Verkauf der Mehrheitsanteile an der Plattform IKS, BöZ - Finanzministerium schlägt Steuersatz von 33 Prozent auf Übergewinne von Mineralölunternehmen vor - Grünen ist das nicht genug, Welt - Nach FTX-Pleite: Kunden aus Europa könnten leichter ausbezahlt werden, HB - Westliche Alliierte vor Einigung über Preisdeckel für russisches Öl, WSJ - Cyberangriff auf Continental beschäftigt nun auch FBI, HB - Studie: Nach dem Ausbruch von Corona starteten zahlreiche deutsche Reedereien einen massiven Stellenabbau und klagen nun über Personalmangel, HB - Die von der EU zu Jahresbeginn angekündigte Aufholjagd in der Chipbranche kommt nach Ansicht führender Industrievertreter nicht voran, HB - Von den Massenentlassungen bei Twitter sind auch Beschäftigte in Deutschland betroffen - Die Deutsche Bank verzichtet wohl auch im kommenden Jahr auf eine Hauptversammlung in Präsenz, HB

