ASIEN: - VERLUSTE - An den asiatischen Aktienmärkten sind die Kurse am Mittwoch gefallen. In Tokio büsste der japanische Leitindex Nikkei 225 0,72 Prozent auf 27 686 Punkte ein. In China belasteten schwache Aussenhandelsdaten und überlagerten weitere Lockerungen der Corona-Auflagen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen verlor zuletzt rund ein halbes Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone gab Der Hang-Seng-Index im späten Handel rund ein Prozent nach.