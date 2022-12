ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Freitag mit Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet. Die robuste Verfassung der US-Aktienmärkte stützte. Zudem sorgten Signale für weitere staatliche Unterstützung für den Immobiliensektor in China für Rückenwind. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte am Freitag zuletzt um 0,7 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel nach den deutlichen Gewinnen am Vortag 1,9 Prozent. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,2 Prozent zu. Für die laufende Woche ergibt sich damit ein Anstieg um rund 0,4 Prozent.