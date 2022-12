ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die trübe Stimmung an den Märkten in den Vereinigten Staaten belastete auch in Asien. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss ein Prozent tiefer. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von fast fünf Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sank am Freitag zuletzt um 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste 0,6 Prozent ein.