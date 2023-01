bis 07.00 Uhr: - Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki spricht sich für eine zügige Genehmigung der polnischen Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine aus, Bild - Sandwich-Kette Subway lässt von Beratern Verkauf des Unternehmens prüfen; Bewertung von mehr als zehn Milliarden Dollar erwartet, WSJ - Alphabet-Tochter Verily stellt im Zuge einer Reorganisation die Arbeiten an mehreren Produkten ein und entlässt mehr als 200 Menschen, WSJ - Computer-Hersteller Dell will ab 2024 keine in China hergestellten Chips mehr verwenden, Nikkei Asia - Mercedes will Elektromarke EQ auslaufen lassen, HB - "Die Oligarchen haben Angst", Interview mit dem russischen Ökonomen Sergej Gurijew über die Folgen des Kriegs in der Ukraine auf Russlands Wirtschaft, Welt - Der neue Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Baden-Württembergs Ressortchef Manne Lucha (Grüne), fordert die Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr ab Februar, Funke Mediengruppe bis 05.00 Uhr: - Die Zahl der Beschwerden wegen zu langsamer oder ausbleibender Zustellung von Briefen und Paketen hat in grossen Teilen von NRW massiv zugenommen, Rheinische Post - Lützerath: Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge fordert vorgezogenen Kohleausstieg auch in Ostdeutschland. Friedliche Demonstrationen für mehr Klimaschutz "sind wichtig.", Rheinische Post - Im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Räumung des Braunkohledorfs Lützerath hat der Innenexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, die nordrhein-westfälische Landesregierung scharf kritisiert, HB - Keine Klarheit über Stelle der maritimen Koordinatorin der Bundesregierung. Matthias Ristau, Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission, kritisiert Vakanz scharf, Rheinische Post bis 23.45 Uhr: - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): Lützerath ist 'Schlussstrich' unter Kohleverstromung in NRW, ZDF-Heute-Journal - Saadia Zahidi, Managing Director beim World Economic Forum (WEF): Finanzstabilität und Inflationsbekämpfung schliessen soziale und klimapolitische Ziele nicht aus, Interview, BöZ - Sergej Gurijew, russischer Ökonom und Wirtschaftsberater über die Lage der russischen Wirtschaft, die Sanktionen und den Ukraine-Krieg: "Vorerst hat Putin genug Geld", BöZ - Mögliches Provisionsverbot. Ein Brandbrief für EU-Kommissarin McGuinness. Der CSU-Parlamentarier Ferber kritisiert die Pläne über ein Provisionsverbot für Anlageberater, HB - Neuer Plan für Galeria. Mit einer deutlich dezentraleren Struktur will der Warenhauskonzern die Zukunft meistern. Nur etwa jede dritte der 130 Galeria-Filialen erhält eine Bestandsgarantie, HB - Jörg Goschin, Co-Geschäftsführer der Venture-Capital-Tochter der Förderbank KfW Capital, zielt auf mehr privates Wagniskapital, HB - Günther Bräunig, Noch-Aufsichtsratschef der Deutschen Pfandbriefbank: "Immobilienfinanzierer wird es immer geben", Interview, BöZ - Andreas Berger, Chef der Swiss-Re-Sparte Corporate Solutions: Weltwirtschaft und Assekuranz mit Licht am Ende des Tunnels, Gastbeitrag, BöZ bis 21.00 Uhr: - Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsen Frei (CDU) vermisst klare Distanz der Grünen zu Protestlern in Lützerath: "Niemand steht über dem Recht", Bild - Borussia-Dortmund-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: BVB will Moukoko nicht um jeden Preis halten, Sky - Die Bundesregierung will das Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus attraktiver machen, HB - Polnische Opposition unterstützt Lieferung von Leopard-2-Panzern an die Ukraine, Welt - Drei frühe Britishvolt-Investoren wollen den britischen Start-up-Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für die Automobilindustrie für 30 Millionen britische Pfund übernehmen. Gegenofferte zu bisher geplantem Rettungsdeal durch eine indonesische Investorengruppe, FT

