ASIEN: - KURSGEWINNE - Zum Wochenausklang haben die wichtigsten Aktienmärkte in Asien freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Freitag nach den Verlusten am Vortag 0,6 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte zuletzt um 0,7 Prozent zu und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,5 Prozent. Vor dem Feiertagsreigen in der kommenden Woche überwog an den asiatischen Märkten die Zuversicht über die Öffnungen in China nach den strikten Corona-Beschränkungen. Zudem sorgten positive Nachrichten von Unternehmen aus den USA für etwas bessere Stimmung.