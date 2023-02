- Bundesregierung erlaubt Industrie Ausfuhr von 187 Leopard-1-Panzern für die Ukraine, Business Insider - Zu abhängig von Peking? FDP-Aussenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff fordert "China-Stresstest", Zeitungen der Funke Mediengruppe - Das österreichische Energieunternehmen Verbund AG plant in Deutschland massive Investitionen in Photovoltaikparks, Gespräch mit Vorstandschef Michael Strugl, HB - Der Luxusmodehändler Mytheresa will in China und den USA grösser werden, Gespräch mit Vorstandschef Michael Kliger, FAZ - Die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken stehen vor einer Reform ihrer Einlagensicherung, Gespräch mit Daniel Quinten, Vorstandsmitglied des Branchenverbands BVR, HB - "Die 2018 beschlossene Digitalisierungsumlage in der genossenschaftlichen Finanzgruppe für die Modernisierung des Bankings läuft aus, die Herausforderungen der Digitalisierung des Banking sind aber weiterhin herausfordernd", Gespräch mit den Atruvia-Chefs Martin Beyer und Ulrich Coenen, BöZ - Unabhängige Beratung und ein Verzicht auf versteckte Kosten sind das A und O für die Betreuung äusserst wohlhabender Menschen, Gespräch mit Segura & Jesberger-Chefs Thomas Segura und Markus Jesberger, BöZ - CLOs gelten wieder als interessant, Gastbeitrag von Bernard McGrath, Fixed Income Portfolio Manager, Union Bancaire Privée, BöZ - Ein Wegweiser für ESG-konforme Finanzierungen, Gastbeitrag von Christine Rademacher, Bereichsleiterin Strukturierte Unternehmensfinanzierungen, Commerzbank und Pavel Becker, BöZ - Die Fondsgesellschaft Union Investment ist für einen möglichst raschen Wechsel an der Bayer-Spitze und gegen eine Aufspaltung des Unternehmens, Gespräch mit Manager Markus Manns, Rheinische Post - Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz fordert eine rasche Ablösung von Bayer-Chef Werner Baumann durch einen Manager von aussen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler, Rheinische Post - Umfragen: Angst in Deutschland vor Kriegen und Konflikten nimmt zu, Table Media

(AWP)